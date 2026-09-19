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"Лента", "Пятерочка" и "Магнит". Как алтайские производители выходят на федеральный рынок

"Лента", "Пятерочка" и "Магнит". Как алтайские производители выходят на федеральный рынок

43 предпринимателя представили свою продукцию торговой сети и узнали, какие требования нужно выполнить, чтобы попасть на полки федерального ретейлера В Алтайском крае прошла закупочная сессия с федеральной торговой сетью "Лента".

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