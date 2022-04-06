Сехудо и О’Мэлли отказались секундировать Петра Яна на UFC 273

Американские бойцы Генри Сехудо и Шон О’Мэлли не собираются быть секундантами временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна в поединке с Алджамейном Стерлингом.
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