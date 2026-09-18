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УтроNews

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Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты «Союз-2.1б» с Плесецка

Минобороны сообщило об успешном пуске ракеты «Союз-2.1б» с Плесецка

Космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление средствами космических войск ВКС.

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