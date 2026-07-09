Детская железная дорога Екатеринбурга: 66 лет и праздник 11 июля

9 июля Свердловская детская железная дорога отметила 66-летие со дня основания. В честь этой знаменательной даты 11 июля с 13:00 до 17:00 в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге будут организованы торжественные мероприятия.