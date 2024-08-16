«Коммерсантъ» узнал о интересе Мосбиржи к покупке собственного брокера

Мосбиржа хочет купить свою брокерскую компанию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным издания, такие обсуждения начались после того, как брокеры жестко раскритиковали идею предоставить инвесторам прямой доступ к торгам.
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