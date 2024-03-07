Барнаульцы пожаловались на трамвай № 1, с которым творится "что-то ужаснейшее"

По словам местной жительницы, с автобусами ситуация не лучше Жительница Барнаула пожаловалась на работу трамвая № 1, с которым в последнюю неделю творится "что-то ужаснейшее": попасть в вагон стало попросту невозможно и многие остаются на остановках.