Почему девушка притягивает ненормальных мужчин?

Каждая девушка имеет некий образ хорошего парня, с которым мечтает вступить в отношения. Чем выше планка и больше критериев, тем ниже вероятность успеха, в психологии такой расклад называется журавлизмом.
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