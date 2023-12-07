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Почему девушка притягивает ненормальных мужчин?

Каждая девушка имеет некий образ хорошего парня, с которым мечтает вступить в отношения. Чем выше планка и больше критериев, тем ниже вероятность успеха, в психологии такой расклад называется журавлизмом.

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