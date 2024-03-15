«Бал вампиров». У России появился новый исторический враг в Европе

Вчера 4,7K прочитали Многие обратили внимание на то, что самым ярким моментом широко анонсированного и ожидаемого интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву стала дискуссия о том, «поехала ли крыша» у французского президента Эммануэля Макрона .