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25 наборов, которыми хвастаются в интернете диванные выживальщики

25 наборов, которыми хвастаются в интернете диванные выживальщики

В последние несколько лет тема выживания в дикой природе переживает небывалый подъем — многие считают себя экспертами, собирают немыслимые наборы, предположительно дающие вам шансы на выживаемость в дикой природе, а еще до хрипоты спорят в интернете, что они знают лучше, как надо.

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