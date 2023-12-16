Размышления о новом роде войск Русской Армии

Erl Schweizer

Детский лепет. Все, изложенное выше, ребенок легко моделирует, ликвидируя скуку. Вред смартфона в том, что он воспитывает потребителя, а не творца, которому смартфон нужен только для ускорения творчества, коммуникации и все. Техника действительно изменится, изменения произойдут так бурно, как не было никогда ранее. Вопрос лишь в том, пойдет это на пользу или во вред. Раздай всем автоматы - бойня будет по-любому. Посмотрите на Газу: сторона, в которой убитых 1,5 тысячи, жертва, сторона, в которой убитых (в основном женщин, стариков, детей) 19 тысяч, искалеченных судеб в разы больше, террористы. Таков "мир" сегодня, ложь и подставы - фундамент "Райского садика". Фигня про дирижабли - это для детей, у них шарики в обиходе.