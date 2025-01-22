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Царьград

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Более 70 обстрелов за сутки: Белгородская область под атакой Украины

Более 70 обстрелов за сутки: Белгородская область под атакой Украины

Украинские войска обстреляли Белгородскую область более 70 раз за сутки, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

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