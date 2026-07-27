⚡️ Более 140 абонентов в Саках останутся без газа 30 июля В связи с реконструкцией газораспределительного пункта подача природного газа будет приостановлена с 8:00 до 17:00.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️ Более 140 абонентов в Саках останутся без газа 30 июля В связи с реконструкцией газораспределительного пункта подача природного газа будет приостановлена с 8:00 до 17:00.