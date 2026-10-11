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Аргументы и Факты

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Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС не ждать больше помощи от США по Украине

Еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС не ждать больше помощи от США по Украине

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал Европейский союз не ждать помощи от Соединенных Штатов в урегулировании на Украине и выработать независимую стратегию.

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