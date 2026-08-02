Как в Китае устроена система слежки за иностранцами

Масштабная система учёта иностранцев в Китае попала в поле зрения журналистов. Как рассказали в The New York Times, в открытом доступе некоторое время находилась база данных, предназначенная для полиции Чжанцзякоу — города, принимавшего Олимпиаду‑2022.