Как в Китае устроена система слежки за иностранцами

Масштабная система учёта иностранцев в Китае попала в поле зрения журналистов. Как рассказали в The New York Times, в открытом доступе некоторое время находилась база данных, предназначенная для полиции Чжанцзякоу — города, принимавшего Олимпиаду‑2022.
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