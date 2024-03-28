Сегодня в кинотеатре "Родина" Волгоградская областная организация Союз"Чернобыль" провела урок мужества в рамках проекта "Чернобыль, их подвиг в памяти народа".
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Сегодня в кинотеатре "Родина" Волгоградская областная организация Союз"Чернобыль" провела урок мужества в рамках проекта "Чернобыль, их подвиг в памяти народа".