Зеленский надеется, что его план победы одобрят Байден, Трамп и Харрис

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Президент Владимир Зеленский намерен представить свой план по прекращению боевых действий на Украине в Вашингтоне — действующему президенту США Джо Байдену, а также двум претендентам на его пост Дональду Трампу и Камале Харрис.

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