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Мораторий на QR-коды не решит проблемы турбизнеса на Ставрополье

Мораторий на QR-коды не решит проблемы турбизнеса на Ставрополье

Проверку QR-кодов ввели в начале декабря. После шквала возмущений предпринимателей серьезными убытками и негодования граждан «антиконституционной сегрегацией людей» власти Ставрополья ввели временный мораторий в отношении непопулярного решения.

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