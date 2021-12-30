Мораторий на QR-коды не решит проблемы турбизнеса на Ставрополье

Проверку QR-кодов ввели в начале декабря. После шквала возмущений предпринимателей серьезными убытками и негодования граждан «антиконституционной сегрегацией людей» власти Ставрополья ввели временный мораторий в отношении непопулярного решения.
Проверку QR-кодов ввели в начале декабря. После шквала возмущений предпринимателей серьезными убытками и негодования граждан «антиконституционной сегрегацией людей» власти Ставрополья ввели временный мораторий в отношении непопулярного решения.
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