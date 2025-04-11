Россия обновляет силы для противостояния с Западом

Президент Владимир Путин раскрыл планы по развитию ВМФ России. Совещание, на котором обсуждалась новая стратегия, прошло в тот же день, когда в Санкт-Петербург прилетел спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф.
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