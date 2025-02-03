В Башкортостане участковые полиции сохранили деньги жительницы города

В момент, когда старший участковый уполномоченный майор полиции Эльмир Сарваров и участковый уполномоченный младший лейтенант полиции Азалия Фатхлисламова обходили подучетных лиц, от начальника смены дежурной части получили сообщение о том, что в одном из кафе, возможно, мошенничество.