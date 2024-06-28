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Трамп назвал условия Путина для завершения конфликта на Украине неприемлемыми

Трамп назвал условия Путина для завершения конфликта на Украине неприемлемыми

Предвыборная гонка в Соединенных Штатах Америки в самом разгаре. Недавно завершились первые дебаты двух основных кандидатов на высокий пост – действующего лидера Джо Байдена и его оппонента, бывшего президента США Дональда Трампа.

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