Трамп назвал условия Путина для завершения конфликта на Украине неприемлемыми

Предвыборная гонка в Соединенных Штатах Америки в самом разгаре. Недавно завершились первые дебаты двух основных кандидатов на высокий пост – действующего лидера Джо Байдена и его оппонента, бывшего президента США Дональда Трампа.
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