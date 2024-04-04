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Дерзкий прорыв ВДВ: Враг публикует кадры стремительной атаки русских на Часов Яр

Дерзкий прорыв ВДВ: Враг публикует кадры стремительной атаки русских на Часов Яр

Враг опубликовал кадры дерзкого прорыва русского ВДВ в Часов Яр при поддержке авиации! Часть пригорода перешла в серую зонуКак сообщает ТГ-канал "Операция Z: Военкоры русской весны", бойцы 98-й дивизии ВДВ сегодня смогли прорваться к городу и даже зайти на окраину.

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