Северокорейская группировка Lazarus перемещает биткоины после нескольких недель бездействия

Согласно отчету аналитической компании Arkham Intelligence, северокорейская хакерская группировка Lazarus Group провела перевод биткоинов на сумму свыше 1 миллиона долларов 8 января после некоторого периода бездействия.
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