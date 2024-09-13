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Ивановские новости

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В Иванове «Союз Автодор» обвинили в бездействии при ремонте улицы Спартака

В Иванове «Союз Автодор» обвинили в бездействии при ремонте улицы Спартака

Установлено, что между Управлением благоустройства администрации г. Иваново и ООО «Союз Автодор» заключен муниципальный контакт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения на ул.

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