В Иванове «Союз Автодор» обвинили в бездействии при ремонте улицы Спартака

Установлено, что между Управлением благоустройства администрации г. Иваново и ООО «Союз Автодор» заключен муниципальный контакт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения на ул.
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