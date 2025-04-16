Жан-Клод ван Дамм захотел прилететь в Россию послом мира

Звезда американских боевиков Жан-Клод ван Дамм заявил о своем желании приехать в Россию. Видеоролик с его обращением к главе государства Владимиру Путину в своем Telegram-канале разместила журналистка Диана Панченко.
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