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Российские ученые предложили игровой метод удаленного группового обучения

Российские ученые предложили игровой метод удаленного группового обучения

Разаработанная методолгия экспертного анализа текста (МЭАТ) позволяет сохранить плюсы классического образования при использовании онлайн-формата обучения, заявила 16 октября профессор МГУ Галина Сорина в комментарии ТАСС.

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