За драку ответят. В Екатеринбурге ищут мигрантов, избивших в автобусе местного жителя

Возбудить уголовное дело по поводу инцидента потребовал глава Следственного комитета РоссииУголовное дело против бесчинствующих в Екатеринбурге мигрантов поручил возбудить глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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