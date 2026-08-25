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Экс-голкипер «Ак Барса» Галимов разводится. На него подали иск о разделе имущества и взыскании алиментов

Бывший голкипер «Ак Барса», ЦСКА, «Авангарда» и других клубов Fonbet КХЛ Станислав Галимов разводится с женой.

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