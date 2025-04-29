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Любовь и страшные потери Людмилы Хитяевой

Любовь и страшные потери Людмилы Хитяевой

В Советском Союзе актрису Людмилу Хитяеву знала и любила вся страна. Она прославилась благодаря роли Дарьи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон», а затем в её фильмографии появилось множество других ярких и впечатляющих работ.

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