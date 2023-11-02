Какую человеческую еду можно давать собаке

Некоторую еду с нашего стола можно давать собакам, рассказала ветеринарный врач Анна Воропаева.«Иногда в качестве лакомства четвероногим любимцам можно давать безопасные продукты: овощи (морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зелёную фасоль) и фрукты (яблоко, банан, арбуз и дыню).