Какую человеческую еду можно давать собаке

Некоторую еду с нашего стола можно давать собакам, рассказала ветеринарный врач Анна Воропаева.«Иногда в качестве лакомства четвероногим любимцам можно давать безопасные продукты: овощи (морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зелёную фасоль) и фрукты (яблоко, банан, арбуз и дыню).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии