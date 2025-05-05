“Хроники Нарнии” Греты Гервиг будут сняты на 35-мм плёнку по технологии Старо...

“Хроники Нарнии” Греты Гервиг будут сняты на 35-мм плёнку по технологии Старого ГолливудаОператор Шеймас Макгарви, работающий с Гретой Гервиг над предстоящим “Хрониками Нарнии” пришёл гостем на подкаст The Filmmaker’s Playbook, где рассказал о том, что фильм будет снят на 35-мм плёнку по технологии VistaVision.