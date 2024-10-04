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В Литве начали расследование против блогера за призыв убивать русскоязычных

В Литве начали расследование против блогера за призыв убивать русскоязычных

В Вильнюсе организовали расследование против литовского блогера и телеведущего Альгиса Раманаускаса после того, как в одном из своих видеороликов он призвал подписчиков убивать русскоговорящих жителей страны.

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