В Литве начали расследование против блогера за призыв убивать русскоязычных

В Вильнюсе организовали расследование против литовского блогера и телеведущего Альгиса Раманаускаса после того, как в одном из своих видеороликов он призвал подписчиков убивать русскоговорящих жителей страны.
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