США оказались не в состоянии пополнять свой стратегический нефтяной резерв

Действующая администрация столкнулась с большой проблемой. Американское государство спонсирует союзников по всему миру, однако стало неспособным покупать сырье для балансировки внутреннего рынка перед выборами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии