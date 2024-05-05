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Несекретные материалы

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  • Аршак Меликджанян
    не можем, потому что нет команды, при наличии методы решения украинского вопроса есть.Названы «красные ...
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США оказались не в состоянии пополнять свой стратегический нефтяной резерв

США оказались не в состоянии пополнять свой стратегический нефтяной резерв

Действующая администрация столкнулась с большой проблемой. Американское государство спонсирует союзников по всему миру, однако стало неспособным покупать сырье для балансировки внутреннего рынка перед выборами.

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