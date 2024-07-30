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    🇷🇺❤🇷🇺🙏🙏🙏❤Гениальный матема...
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    дай Бог🙏Гениальный матема...

Учёные раскрывают тайну загадочного источника кислорода в Тихом океане

Учёные раскрывают тайну загадочного источника кислорода в Тихом океане

Учёные раскрывают тайну загадочного источника кислорода в Тихом океане Ольга Вайленко26 июля 2024 года мировое научное сообщество столкнулось с удивительным открытием, которое затмило многие привычные представления о биологических и химических процессах на планете.

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Комментарии
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Grandad
Так ученые раскрывают или пытаются раскрыть тайну?
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