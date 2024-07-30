Учёные раскрывают тайну загадочного источника кислорода в Тихом океане Ольга Вайленко26 июля 2024 года мировое научное сообщество столкнулось с удивительным открытием, которое затмило многие привычные представления о биологических и химических процессах на планете.
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