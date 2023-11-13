«Урок цифры» на тему мессенджеров прошел в гимназии №127 Нижнего Новгорода

«Урок цифры» для девятиклассников прошел в школе №127 Нижнего Новгорода. Занятие по теме «Мессенджеры» прошло с участием представителей Минцифры Нижегородской области, Нижегородского института развития образования, кураторов платформы Учи.
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