Трое детей застряли на склоне плотины над рекой в Челябинской области

В Усть-Катаве спасатели сняли детей с со склона плотины на реке Катав . Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, школьники сами позвонили в службу 112 и попросили о помощи.
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