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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коэффициент на победу «Краснодара» над «Факелом» упал с 2.38 до 1.70

«Факел» примет «Краснодар» в 3-м туре РПЛ. «Краснодар» – фаворит встречи за 1.70. Победа «Факела» идет за 5.

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