Россиянам дали советы по выбору икры

Икра давно стала символом праздничного стола, но, если выбрать некачественную или поддельную, можно испортить себе настроение, а иногда и здоровье, предупредил лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов.
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