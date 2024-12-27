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  • Олег Руднев
    Поматросили и бросили. Отработанный материал.Как неблагодарен ...
  • Константин Самарин
    Таких надо сразу кострировать тупым ножом без наркоза.Россиянин надруга...
  • Николай Вовк
    попользовались и бросили, как прокладку,..Как неблагодарен ...

Россиянам дали советы по выбору икры

Россиянам дали советы по выбору икры

Икра давно стала символом праздничного стола, но, если выбрать некачественную или поддельную, можно испортить себе настроение, а иногда и здоровье, предупредил лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов.

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