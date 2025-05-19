Канберра изучает, что можно еще сделать для давления на Москву. С соответствующим заявлением выступил руководитель правительства Австралии Энтони Альбанезе, информирует ТАСС.
Альбанезе: Австралия изучает, что можно еще сделать для давления на Россию
Комментарии
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АндрейБорков
Самое страшное, что могут сделать австралопитеки против России, так это отказать нам в поставках мяса диких собак Динго и яиц утконосов. Без этого австралопитекского провианта Россия долго не протянет! 😂😂😂
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3 д.
федор
Альбанезе ты можешь навредить Великой России и унизить её тем !!!!! Так это публично отсосать у дикой собаки Динго член , тогда мы точно от смеха подавимся и давление сработает!!!!!
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2 д.
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