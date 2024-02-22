Госдеп анонсировал «сотни сокрушительных санкций» в новом пакете мер против РФ

Новый пакет антироссийских санкций США будет содержать огромное количество ограничений. Ожидается, что его примут в ближайшие дни, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд в ходе своего выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.