ВС РФ сбили «Валькирию», «Бабу-Ягу» и две «Фурии» на Купянском направлении

Российские средства противовоздушной обороны на Купянском направлении уничтожили четыре беспилотника Вооруженных сил Украины: две "Фурии", одну "Валькирию" и одну "Бабу-Ягу", сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.
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