На днях меня осенило, откуда берутся черные полосы в жизни после белых. Присмотревшись внимательней к тем, у кого жизнь цвета зебры, я понял, что эти люди испытывают вину за счастье, которое испытывают, когда проживают белую полосу.
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