Барбашев набрал очки (3+2) в 4-й игре подряд. У него 50 баллов в 69 матчах

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:1). Россиянин продлил результативную серию (3+2) до 4 игр.

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