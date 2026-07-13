💡 В Севастополе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения С 21:00 до 24:00 обесточены потребители по графику 1 очереди, сообщили в «Севастопольэнерго».
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💡 В Севастополе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения С 21:00 до 24:00 обесточены потребители по графику 1 очереди, сообщили в «Севастопольэнерго».