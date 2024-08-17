Антверпен — Мехелен: прогноз на матч 24 августа 2024 года, Высшая лига, ставки и коэффициенты на Спортсе Антверпен — Мехелен: прогноз на матч 24 августа 2024 года, Высшая лига, ставки и коэффициенты на Спортсе.