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В Татарии жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек

В Татарии подтвердили шесть новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 16 декабря 1359 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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