В Татарии жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек

В Татарии подтвердили шесть новых летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в республике от COVID-19 умерли по состоянию на 16 декабря 1359 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.