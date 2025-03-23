Tesla отозвала более 46 тысяч Cybertruck из-за отлетающих металлических панелей

Декоративная внешняя металлическая панель Cybertruck, которая часто отрывается во время движения электромобиля / © Reid Tomasko Предыдущие отзывы были связаны с тем, что дворники с трудом скользили по лобовому стеклу пикапа, декоративная деталь блокировала педаль газа, а также с неисправностями приводного инвертора.