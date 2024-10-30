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Отскоки вверх пока носят только технический характер

Отскоки вверх пока носят только технический характер

Индекс МосБиржи на днях после почти панической распродажи рисует явное замедление падения, и, более того, рисуется откупная свеча, но все (кроме индикатора) говорит о продолжении падения (55ЕМА выше текущих цен, ОИ тоже, Тенкан пересек Киджун и «запаздывающая» снова ниже).

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