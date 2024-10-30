Отскоки вверх пока носят только технический характер

Индекс МосБиржи на днях после почти панической распродажи рисует явное замедление падения, и, более того, рисуется откупная свеча, но все (кроме индикатора) говорит о продолжении падения (55ЕМА выше текущих цен, ОИ тоже, Тенкан пересек Киджун и «запаздывающая» снова ниже).