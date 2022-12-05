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Новый батальон: Пленные ВСУ возвращаются на фронт — воевать на стороне российской армии

Новый батальон: Пленные ВСУ возвращаются на фронт — воевать на стороне российской армии

Многим хлопцам мозг промыли так, что они своим глазам не верилиНедавно в интернете появилась информация о том, в Донецке завершено формирование нового батальона, в состав которого вошли бывшие военнослужащие украинской армии, попавшие в плен.

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