Монтян: у нациков депресняк, но Запад обязательно придумает новую гадость

Вчерашние украинские ура-патриоты осознают, что победа на фронте даже не просматривается. Об этом в эфире видеоблога «БелТА» заявила находящаяся в Донецке адвокат и волонтёр Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».