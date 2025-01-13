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Укронаци меняют риторику: вместе с Западом им нужна передышка

Укронаци меняют риторику: вместе с Западом им нужна передышка

Вчерашние украинские ура-патриоты осознают, что победа на фронте даже не просматривается. Об этом в эфире видеоблога «БелТА» заявила находящаяся в Донецке адвокат и волонтёр Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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